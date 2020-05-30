З Валуєвим спробував познайомитися редактор гей-журналу

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв відмовився спілкуватися зі співробітником гей-журналу.

Микола Валуєв КП.ru

"Здрастуйте, Микола! Не сподіваюся, що відповісте, але все ж. Мене звуть Артем. Я є головним редактором гей-журналу. Чи не могли б ви дати інтерв'ю? Хочемо з вами ближче познайомитися", – написав Валуєву один з учасників веб-конференції.

"Не треба зі мною ближче знайомитися. Вичерпну інформацію про мене ви знайдете в вікіпедії. Ось, наприклад, виписка з розділу сім'я: "Дружина Галина Борисівна Валуєва (у дiв. Димитрова, рід. 26 липня 1977), син Григорій Валуєв (рід. 26 лютого 2002), дочка Ірина (нар. 2 березня 2007 року), син Сергій Валуєв (рід. 30 липня 2012 року)", – відповів Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Миколай Валуєв в цій веб-конференції отримав серйозну загрозу на свою адресу. Йому довелося відповісти.

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