Головна Новини
30 травня • оновлено в 14:26
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

З Валуєвим спробував познайомитися редактор гей-журналу

2.2т
Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі, а нині депутат Держдуми Микола Валуєв відмовився спілкуватися зі співробітником гей-журналу.

Микола Валуєв

Микола Валуєв

КП.ru

"Здрастуйте, Микола! Не сподіваюся, що відповісте, але все ж. Мене звуть Артем. Я є головним редактором гей-журналу. Чи не могли б ви дати інтерв'ю? Хочемо з вами ближче познайомитися", – написав Валуєву один з учасників веб-конференції.

"Не треба зі мною ближче знайомитися. Вичерпну інформацію про мене ви знайдете в вікіпедії. Ось, наприклад, виписка з розділу сім'я: "Дружина Галина Борисівна Валуєва (у дiв. Димитрова, рід. 26 липня 1977), син Григорій Валуєв (рід. 26 лютого 2002), дочка Ірина (нар. 2 березня 2007 року), син Сергій Валуєв (рід. 30 липня 2012 року)", – відповів Валуєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Миколай Валуєв в цій веб-конференції отримав серйозну загрозу на свою адресу. Йому довелося відповісти.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Микола Валуєв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
4
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Дрезден
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта с форой (-1)
1.66 Сделать ставку
Гамбург
VS
Вехен
Победа Гамбурга с форой (-1)
1.71 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Ислочь
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
1.91 Сделать ставку
Рух
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.86 Сделать ставку
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.50 Сделать ставку
NiP
VS
ENCE
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
OG
Победа OG
2,31 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
Падерборн
VS
Боруссия Д
Тотал меньше 3.5
1.76 Сделать ставку