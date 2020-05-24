Ястремська в спокусливому вбранні вразила тренуванням на пляжі

Максим Богданов роздягальня 19:44, 24.05.2020

Знаменита українська тенісистка Даяна Ястремська показала, як тренується на карантині.

25-я ракетка світу в спокусливому зеленому спортивному костюмі на пляжі в Одесі позаймалася з петлями TRX.

У коментарях під відео користувачі не стримують емоцій, захоплюючись зовнішніми даними українки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 травня Ястремська викликала фурор в мережі, опублікувавши у себе в Instagram пристрасну фотографію в яскравому боді.

13 травня Ястремська спробувала себе в новому амплуа, записавши свою першу пісню під назвою "Тисячі мене" і опублікував її у себе на YouTube-каналі.

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