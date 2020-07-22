Ястремська розповіла, як фанати надсилають їй голі фото

Михайло Морозов Роздягальня 12:56, 22.07.2020

Українська тенісистка Даяна Ястремська заявила, що їй часто відправляють голі фотографії в особистих повідомленнях в Instagram.

"Так, висилають дуже непристойні фотографії, дуже непристойні повідомлення. Гаразд, якби там були якісь стосунки... Ну як можна незнайомій людині надсилати якісь непристойні фото? Коли я бачу їх, то швидко відвертаюсь і намагаюся наосліп натиснути на кнопку "заблокувати"", – розповіла Ястремська в інтерв'ю на YouTube-каналі "Отдушивдушу".

Даяна є другою ракеткою України й займає 25-те місце в рейтингу WTA. Нещодавно вона спробувала себе в новому амплуа, записавши пісню під назвою "Тисячі мене".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ястремська знялася топлес, але була змушена видалити фотографії через критику в коментарях. Пізніше вона виправдалася за знімки, які назвали расистськими.

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