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4 квітня • оновлено в 03:04
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Яслен Селементе захопила ідеальним тілом у крихітному купальнику

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Instagram американської фітнес-моделі Яслен Селементе переповнений гарячими знімками в крихітних купальниках.

22-річна дівчина народилася в Майамі в сім'ї кубинців. Важко повірити, але в шкільні роки однокласники знущалися над нею через сильне викривлення хребта. Селементе майже ні з ким не спілкувалася і відчувала себе скуто, оскільки соромилася через корсет, який їй доводилося носити кожен день.

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Незважаючи на постійні незручності, їй вдалося вилікуватися та втілити свою мрію – заробляти гроші завдяки заняттям спортом. Приваблива зовнішність Селементе та її гарне й накачане тіло допомогли їй розпочати кар'єру моделі і стати популярною особистістю в Instagram. Це дозволяє дівчині заробляти близько 70 тисяч доларів на рік тільки за рахунок реклами у себе в профілі.

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Дейзі Джей вийшла на пляж у незвичайному "голому" купальнику.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
США Майамі
Теги
Фітнес модель
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Спорт роздягальня

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