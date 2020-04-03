Яслен Селементе захопила ідеальним тілом у крихітному купальнику

Instagram американської фітнес-моделі Яслен Селементе переповнений гарячими знімками в крихітних купальниках.

22-річна дівчина народилася в Майамі в сім'ї кубинців. Важко повірити, але в шкільні роки однокласники знущалися над нею через сильне викривлення хребта. Селементе майже ні з ким не спілкувалася і відчувала себе скуто, оскільки соромилася через корсет, який їй доводилося носити кожен день.

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Незважаючи на постійні незручності, їй вдалося вилікуватися та втілити свою мрію – заробляти гроші завдяки заняттям спортом. Приваблива зовнішність Селементе та її гарне й накачане тіло допомогли їй розпочати кар'єру моделі і стати популярною особистістю в Instagram. Це дозволяє дівчині заробляти близько 70 тисяч доларів на рік тільки за рахунок реклами у себе в профілі.

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Яслен Селементе @yaslenxoxo

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна американська фітнес-модель Дейзі Джей вийшла на пляж у незвичайному "голому" купальнику.

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