Яскрава блондинка в команді Усика та Ломаченка: фото дієтологині боксерів
Особистий лікар-дієтолог українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка Катерина Толстикова є чи не єдиною дівчиною в командах спортсменів.
Чарівна блондинка вже тривалий час співпрацює з боксерами і ретельно стежить за їх харчуванням. Саме Толстикова допомагає Олександр Усіку правильно набирати вагу для того, щоб максимально комфортно вписується в суперважку вагову категорію.
При цьому вона відзначає, що Ломаченко і Усик мають різні завдання: якщо Олександр набирає вагу, то Василь частіше його скидає. Катерина стежить, щоб наш чемпіон легкої ваги робив це не екстрено, а поступово.
Толстикова активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, маючи більше 35,5 тисяч підписників. Дівчина ділиться фотографіями зі своїми підопічними, а також розповідає про повсякденне життя. Пропонуємо вашій увазі найяскравіші знімки дієтолога Усика і Ломаченка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, що комфортно себе почуває в суперважкій вазі.