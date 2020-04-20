Яскрава блондинка в команді Усика та Ломаченка: фото дієтологині боксерів

Особистий лікар-дієтолог українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка Катерина Толстикова є чи не єдиною дівчиною в командах спортсменів.

Чарівна блондинка вже тривалий час співпрацює з боксерами і ретельно стежить за їх харчуванням. Саме Толстикова допомагає Олександр Усіку правильно набирати вагу для того, щоб максимально комфортно вписується в суперважку вагову категорію.

Олександр Усик, Катерина Толстикова і Василь Ломаченко Instagram Катерини Толстикової

При цьому вона відзначає, що Ломаченко і Усик мають різні завдання: якщо Олександр набирає вагу, то Василь частіше його скидає. Катерина стежить, щоб наш чемпіон легкої ваги робив це не екстрено, а поступово.

Василь Ломаченко та Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова і Олександр Усик Instagram Катерини Толстикової

Толстикова активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram, маючи більше 35,5 тисяч підписників. Дівчина ділиться фотографіями зі своїми підопічними, а також розповідає про повсякденне життя. Пропонуємо вашій увазі найяскравіші знімки дієтолога Усика і Ломаченка.

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Катерина Толстикова Instagram Катерини Толстикової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, що комфортно себе почуває в суперважкій вазі.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!