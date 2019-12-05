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5 грудня • оновлено в 22:36
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37-річна Яна Клочкова знялася у відвертій фотосесії

2.3т
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Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова викликала справжній фурор в Instagram своєю відвертою фотографією.

37-річна спортсменка виклала знімок в нижній білизні, викликавши бурхливу реакцію у шанувальників.

У кадрі спортсменка відображена лежить на ліжку в темно-синьою шовковою сорочці на бретельках.

"Немає ідеального життя, але є ідеальні моменти" - підписала кадр знаменита українка.

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З голими грудьми: Клочкова вразила мережу зухвалою фотосесією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клочкова похвалилася своєю "фігурою-персиком" в басейні, а також вразила розкішним вбранням з декольте.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Яна Клочкова
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