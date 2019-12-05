37-річна Яна Клочкова знялася у відвертій фотосесії

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова викликала справжній фурор в Instagram своєю відвертою фотографією.
37-річна спортсменка виклала знімок в нижній білизні, викликавши бурхливу реакцію у шанувальників.
У кадрі спортсменка відображена лежить на ліжку в темно-синьою шовковою сорочці на бретельках.
"Немає ідеального життя, але є ідеальні моменти" - підписала кадр знаменита українка.
Немає ідеального життя, але є ідеальні моменти👌🏻 ☺️⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ MakeUp 💄 ☜➀☞ Hair ⠀💇🏼♀️ @ lebedd.ira ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Photographer 📸 @ ira.kudria ⠀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ #love #instagood #me #tbt #cute #follow #photooftheday #happy #beautiful # picoftheday # like4like #instagramanet #instatag #smile #fashion #instadaily #igers #instalike #swag #amazing #tflers # follow4follow #likeforlike #bestoftheday # l4l # сomment #likeforlikes
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клочкова похвалилася своєю "фігурою-персиком" в басейні, а також вразила розкішним вбранням з декольте.
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