Яна Клочкова прокоментувала своє пограбування

Максим Іншаков Роздягальня 15:49, 9.08.2020 Оновлено: 16:04, 9.08.2020

Найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор Яна Клочкова лаконічно прокоментувала своє пограбування.

Неприємна ситуація сталася 7 серпня, коли знаменита плавчиня відзначала 38-й день народження.

"Друзі! Це відбувається з нами тут і зараз! Нас грабують в комплексах з охороною і консьєржами. Що буде далі? Ми сподіваємося, що наша влада і правоохоронні органи розслідують цю справу", – прокоментувала у себе в сторіз ситуацію Яна.

Коментар Яни Клочкової
Instagram Яни Клочкової
Яна Клочкова відреагувала на новину про пограбування
Instagram Яни Клочкової

Нагадаємо, що Яна завершила кар'єру 12 років тому, але до цих пір радує всіх шанувальників розкішними фотографіями.

Зараз дівчина виховує сина, багато подорожує і веде красивий Instagram.

OBOZREVATEL опублікував найспокусливішi знімки нашої Золотої рибки.

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