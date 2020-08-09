Яна Клочкова прокоментувала своє пограбування
Найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор Яна Клочкова лаконічно прокоментувала своє пограбування.
Неприємна ситуація сталася 7 серпня, коли знаменита плавчиня відзначала 38-й день народження.
"Друзі! Це відбувається з нами тут і зараз! Нас грабують в комплексах з охороною і консьєржами. Що буде далі? Ми сподіваємося, що наша влада і правоохоронні органи розслідують цю справу", – прокоментувала у себе в сторіз ситуацію Яна.
Нагадаємо, що Яна завершила кар'єру 12 років тому, але до цих пір радує всіх шанувальників розкішними фотографіями.
Зараз дівчина виховує сина, багато подорожує і веде красивий Instagram.
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