Яна Клочкова прокоментувала своє пограбування

Найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор Яна Клочкова лаконічно прокоментувала своє пограбування.

Неприємна ситуація сталася 7 серпня, коли знаменита плавчиня відзначала 38-й день народження.

"Друзі! Це відбувається з нами тут і зараз! Нас грабують в комплексах з охороною і консьєржами. Що буде далі? Ми сподіваємося, що наша влада і правоохоронні органи розслідують цю справу", – прокоментувала у себе в сторіз ситуацію Яна.

Коментар Яни Клочкової Instagram Яни Клочкової

Яна Клочкова відреагувала на новину про пограбування Instagram Яни Клочкової

Нагадаємо, що Яна завершила кар'єру 12 років тому, але до цих пір радує всіх шанувальників розкішними фотографіями.

Зараз дівчина виховує сина, багато подорожує і веде красивий Instagram.

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