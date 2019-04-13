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"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі

"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
Користувачі мережі не змогли стримати емоції
1.7тЧитати матеріал російською

Росія зганьбилася черговим "гучним проривом" в сфері технологій. Матч Прем'єр-ліги ЦСКА - Оріенбург відкрив нібито російський робот Борис.

Коментатори зустрічі захлинаючись захоплювалися нанорозробками вітчизняної робототехніки, обговорюючи можливості штучного інтелекту.

Однак подібний "робот", який був раніше представлений на форумі професійної орієнтації для школярів "Проекторія", виявився людиною, одягненою в костюмі "Робот Альоша".

Цей костюм можна купити за 250 тисяч рублів в мережі. Він важить 10 кілограмів і оснащений електровентиляторами для спини і шиї, перетворювачем голосу з мікрофоном, планшетом і RGB-світлодіодним підсвічуванням всіх елементів і додатковим освітленням очей і рота, що реагує на голос самого робота.

"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі

У мережі користувачі не змогли стримати емоцій, назвавши ситуацію грандіозною ганьбою для країни.

"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі
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Тема
чемпіонат Росії
Місце
РосіяМосква
Тег
ЦСКА Москва
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Мотли Крю
Мотли Крю
Какой позор!))) То ли дело у главных нищебродов Европы. Хохложопое быдло уже давно использует роботов в своем хозяйстве. Роботы - хохлы поставляются миллионами на экспорт и батрачат с удовольствием на соседние страны)))
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