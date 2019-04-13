"Який сором": в Росії грандіозно зганьбилися з "суперроботом" на футболі

Росія зганьбилася черговим "гучним проривом" в сфері технологій. Матч Прем'єр-ліги ЦСКА - Оріенбург відкрив нібито російський робот Борис.

Коментатори зустрічі захлинаючись захоплювалися нанорозробками вітчизняної робототехніки, обговорюючи можливості штучного інтелекту.

Однак подібний "робот", який був раніше представлений на форумі професійної орієнтації для школярів "Проекторія", виявився людиною, одягненою в костюмі "Робот Альоша".

Цей костюм можна купити за 250 тисяч рублів в мережі. Він важить 10 кілограмів і оснащений електровентиляторами для спини і шиї, перетворювачем голосу з мікрофоном, планшетом і RGB-світлодіодним підсвічуванням всіх елементів і додатковим освітленням очей і рота, що реагує на голос самого робота.

У мережі користувачі не змогли стримати емоцій, назвавши ситуацію грандіозною ганьбою для країни.

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