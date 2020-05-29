"Який кайф": бійчині UFC Клаудії Гадельї залили воду в труси під час бою

Михайло Морозов роздягальня 17:08, 29.05.2020

Один із тренерів бійчині UFC з Бразилії Клаудії Гадельї залив їй воду в труси між раундами. Відео цього моменту з'явилося на каналі "UFC Talks" у Twitter.

"Що тут відбувається?" – підписаний ролик у соціальній мережі.

Клаудія Гаделії

Гаделья відреагувала на відео, заявивши, що це приносить їй неймовірну насолоду.

"Який це кайф, ви навіть уявити собі не можете", – прокоментувала момент зі своєю участю бійчиня.

Відзначимо, що Гадельї 31 рік. Вона виступає в мінімальній ваговій категорії. На її рахунку 18 перемог і 4 поразки. В останньому бою, який відбувся 16 травня, Клаудія здолала Анджелу Хілл роздільним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита красуня з UFC Пейдж ВанЗант виклала своє голе фото.

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