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25 січня • оновлено в 06:54
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Як зараз виглядають діти Олега Блохіна

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Легендарний форвард київського "Динамо" Олег Блохін після того, як пішов з посади головного тренера рідного клубу в квітні 2014 року, перебуває без роботи.

Видатний бомбардир, за його зізнанням, вільний час приділяє своїй сім'ї. До 2000 року Блохін прожив в шлюбі з Іриною Дерюгіної, а після розлучення одружився на дівчині на ім'я Анжела. В Олега Володимировича – три доньки. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як виглядають спадкоємиці великого футболіста.

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Найстаршою донькою в родині Блохіних є Ірина. Вона відома уболівальникам футболу та художньої гімнастики.

Олег та Ірина Блохіна

Олег та Ірина Блохіна

Instagram Ірини Блохіної

Ірина Блохіна

Ірина Блохіна

Instagram Ірини Блохіної

У другому шлюбі у легенди "Динамо" народилися ще дві доньки. Першою в 2001 році з'явилася на світ Анна, а буквально в наступному році в родині Блохіних з'явився третя дитина, якого назвали Катериною.

Олег Блохін з доньками Анною та Катериною

Олег Блохін з доньками Анною та Катериною

Instagram Ірини Блохіної

Олег Блохін з дочками

Олег Блохін з дочками

"Бульвар"

Катерина, Ірина та Анна Блохіна

Катерина, Ірина та Анна Блохіна

Instagram Ірини Блохіної

Анна, Ірина та Катерина Блохіна

Анна, Ірина та Катерина Блохіна

Instagram Ірини Блохіної

Олег Блохін з доньками

Олег Блохін з доньками

"Бульвар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як виглядають дорослі сини легендарного нападника київського "Динамо", "Мілана" і збірної України Андрія Шевченка.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ірина Дерюгіна Іріша Блохіна Олег Блохін
Тег
ФК Динамо Київ
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