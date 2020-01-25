Як зараз виглядають діти Олега Блохіна

Легендарний форвард київського "Динамо" Олег Блохін після того, як пішов з посади головного тренера рідного клубу в квітні 2014 року, перебуває без роботи.
Видатний бомбардир, за його зізнанням, вільний час приділяє своїй сім'ї. До 2000 року Блохін прожив в шлюбі з Іриною Дерюгіної, а після розлучення одружився на дівчині на ім'я Анжела. В Олега Володимировича – три доньки. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як виглядають спадкоємиці великого футболіста.
Найстаршою донькою в родині Блохіних є Ірина. Вона відома уболівальникам футболу та художньої гімнастики.
Олег та Ірина Блохіна
Instagram Ірини Блохіної
Ірина Блохіна
Instagram Ірини Блохіної
У другому шлюбі у легенди "Динамо" народилися ще дві доньки. Першою в 2001 році з'явилася на світ Анна, а буквально в наступному році в родині Блохіних з'явився третя дитина, якого назвали Катериною.
Олег Блохін з доньками Анною та Катериною
Instagram Ірини Блохіної
Олег Блохін з дочками
"Бульвар"
Катерина, Ірина та Анна Блохіна
Instagram Ірини Блохіної
Анна, Ірина та Катерина Блохіна
Instagram Ірини Блохіної
Олег Блохін з доньками
"Бульвар"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали, як виглядають дорослі сини легендарного нападника київського "Динамо", "Мілана" і збірної України Андрія Шевченка.
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