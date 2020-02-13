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13 лютого • оновлено в 04:46
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Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

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8 лютого свій 38-й день народження відзначила знаменита українська спортсменка, олімпійська чемпіонка 2004 року по вільної боротьби Ірина Мерлені.

Мерлені стала однією з семи тріумфаторів нашої країни на Іграх в Афінах. Вона була сильнішою за всіх своїх суперниць у ваговій категорії до 48 кілограм. Тоді вона в додатковій трихвилинці здолала Чихару Ітьо з Японії. Це перемога стала історичною першою для України у жіночій вільної боротьби на головних стартах чотириріччя.

Ірина Мерлені святкує перемогу в Афінах

Ірина Мерлені святкує перемогу в Афінах

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У 2012 році Ірина вирішила завершити спортивну кар'єру, однак при цьому залишається активною. Її запрошують на церемонії відкриття спортивних заходів. У 2017-му вона втретє вийшла заміж, виховує двох синів, захоплюється танцями на пілоні.

Пропонуємо своїм читачам побачити, як зараз виглядає Мерлені.

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як зараз виглядає Ірина Мерлені, яка виграла для України історичне "золото" Олімпіади

Instagram Ірини Мерлені

Як повідомляв OBOZREVATEL, український борець греко-римського стилю Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
вільна боротьба
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