8 лютого свій 38-й день народження відзначила знаменита українська спортсменка, олімпійська чемпіонка 2004 року по вільної боротьби Ірина Мерлені.

Мерлені стала однією з семи тріумфаторів нашої країни на Іграх в Афінах. Вона була сильнішою за всіх своїх суперниць у ваговій категорії до 48 кілограм. Тоді вона в додатковій трихвилинці здолала Чихару Ітьо з Японії. Це перемога стала історичною першою для України у жіночій вільної боротьби на головних стартах чотириріччя.

Ірина Мерлені святкує перемогу в Афінах

У 2012 році Ірина вирішила завершити спортивну кар'єру, однак при цьому залишається активною. Її запрошують на церемонії відкриття спортивних заходів. У 2017-му вона втретє вийшла заміж, виховує двох синів, захоплюється танцями на пілоні.

Пропонуємо своїм читачам побачити, як зараз виглядає Мерлені.

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

Instagram Ірини Мерлені

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