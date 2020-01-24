Як виглядають дорослі діти Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в минулому році відзначив 15-річчя шлюбу з американською моделлю Крістен Пазік.

Наставник "жовто-синіх" вже цієї зими після насиченого сезону проводить відпочинок в різних країнах світу разом із сім'єю. Шеву супроводжує не тільки дружина, а й сини Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.

Так на Барбадосі зоряне сімейство зустрілося з британським суперчемпіоном Ентоні Джошуа, який так само відпочиває після перемоги в реванші над Енді Руїсом.

Новини Даша Жукова до весілля відзначилася на пляжі і захопила Андрія Шевченка

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як зараз виглядають сини Андрія Шевченка.

Найстаршою дитиною в сім'ї є Джордан Шевченко, який народився незадовго до того, як Андрій отримав "Золотий м'яч" в 2014 році.

Джордан та Андрій Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Джордан та Андрій Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Через два роки Пазік подарувала чоловікові другого сина, якого вирішили назвати Крістіаном.

Крістіан Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Крістіан та Андрій Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Джордан, Андрій та Крістіан Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Крістіан, Андрій, Джордан Шевченко та Крістен Пазік Instagram Андрія Шевченка

Андрій, Крістіан і Джордан Шевченко з Ентоні Джошуа Instagram Андрія Шевченка

1 жовтня 2012 року біля Шевченка з'явився третій син – Олександр.

Олександр та Андрій Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Олександр Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Самий же молодший в сім'ї – Райдер-Габріель, якому в листопаді минулого року виповнилося п'ять років.

Райдер-Габріель Шевченко Instagram Андрія Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко був готовий подати у відставку з поста головного тренера збірної України.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!