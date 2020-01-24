Як виглядають дорослі діти Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в минулому році відзначив 15-річчя шлюбу з американською моделлю Крістен Пазік.
Наставник "жовто-синіх" вже цієї зими після насиченого сезону проводить відпочинок в різних країнах світу разом із сім'єю. Шеву супроводжує не тільки дружина, а й сини Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер-Габріель.
Так на Барбадосі зоряне сімейство зустрілося з британським суперчемпіоном Ентоні Джошуа, який так само відпочиває після перемоги в реванші над Енді Руїсом.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як зараз виглядають сини Андрія Шевченка.
Найстаршою дитиною в сім'ї є Джордан Шевченко, який народився незадовго до того, як Андрій отримав "Золотий м'яч" в 2014 році.
Джордан та Андрій Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Джордан та Андрій Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Через два роки Пазік подарувала чоловікові другого сина, якого вирішили назвати Крістіаном.
Крістіан Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Крістіан та Андрій Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Джордан, Андрій та Крістіан Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Крістіан, Андрій, Джордан Шевченко та Крістен Пазік
Instagram Андрія Шевченка
Андрій, Крістіан і Джордан Шевченко з Ентоні Джошуа
Instagram Андрія Шевченка
1 жовтня 2012 року біля Шевченка з'явився третій син – Олександр.
Олександр та Андрій Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Олександр Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Самий же молодший в сім'ї – Райдер-Габріель, якому в листопаді минулого року виповнилося п'ять років.
Райдер-Габріель Шевченко
Instagram Андрія Шевченка
Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко був готовий подати у відставку з поста головного тренера збірної України.
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