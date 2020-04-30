Як виглядали б Усик, Ломаченко і Кличко, якби були жінками
Любителі боксу знайшли незвичайне застосування відомій програмі FaceApp - додатку, що дозволяє за допомогою нейромереж маніпулювати фотографіями.
Фанати пропустили через неї знімки відомих українських і світових боксерів, показавши, як би виглядали спортсмени, народившись вони жінками.
Як повідомляв про, раніше українські користувачі всесвітньої павутини підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразною громадянської позиції.
У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не все інтерв'ю" мир, дружба, жвачка ", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".
У коментарях під відео користувачі масово "поховали" нашого боксера.