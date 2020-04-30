Як виглядали б Усик, Ломаченко і Кличко, якби були жінками

Любителі боксу знайшли незвичайне застосування відомій програмі FaceApp - додатку, що дозволяє за допомогою нейромереж маніпулювати фотографіями.

Фанати пропустили через неї знімки відомих українських і світових боксерів, показавши, як би виглядали спортсмени, народившись вони жінками.

Деонтей Уайлдер (C) isport.ua

Тайсон Ф'юрі (C) isport.ua

Майк Тайсон (C) isport.ua

Олександр Усик (C) isport.ua

Василь Ломаченко (C) isport.ua

Ентоні Джошуа (C) isport.ua

Володимир Кличко (C) isport.ua

Менні Паккьяо (C) isport.ua

Флойд Мейвезер (C) isport.ua

Як повідомляв про, раніше українські користувачі всесвітньої павутини підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразною громадянської позиції.

У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не все інтерв'ю" мир, дружба, жвачка ", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".

У коментарях під відео користувачі масово "поховали" нашого боксера.

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