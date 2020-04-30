Головна Новини
1 травня • оновлено в 03:40
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Як виглядали б Усик, Ломаченко і Кличко, якби були жінками

604
Читати матеріал російською

Любителі боксу знайшли незвичайне застосування відомій програмі FaceApp - додатку, що дозволяє за допомогою нейромереж маніпулювати фотографіями.

Фанати пропустили через неї знімки відомих українських і світових боксерів, показавши, як би виглядали спортсмени, народившись вони жінками.

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

(C) isport.ua

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

(C) isport.ua

Майк Тайсон

Майк Тайсон

(C) isport.ua

Олександр Усик

Олександр Усик

(C) isport.ua

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

(C) isport.ua

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

(C) isport.ua

Володимир Кличко

Володимир Кличко

(C) isport.ua

Менні Паккьяо

Менні Паккьяо

(C) isport.ua

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

(C) isport.ua

Як повідомляв про, раніше українські користувачі всесвітньої павутини підтримали ветерана АТО і ведучого програми "Veterano Блог" Леоніда Остальцева за критику українського боксера Олександра Усика через його невиразною громадянської позиції.

У своїй передачі Остальцев зазначив, що Усик "зобов'язаний мати чітку і обґрунтовану позицію з питань Росії, а не все інтерв'ю" мир, дружба, жвачка ", а зверху ще це присипати православ'ям і "дружбою у Христі".

У коментарях під відео користувачі масово "поховали" нашого боксера.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко Володимир Кличко Майк Тайсон Тайсон Ф'юрі Деонтей Вайлдер Ентоні Джошуа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт роздягальня

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,3 мільйона осіб, загинули – 233 тисячі.

  • В Італії за добу в два рази більше людей одужали, ніж захворіли, а Британія пройшла пік.

  • Лікарі пояснили, чому коронавірус виявився більш смертоносним в Європі, ніж в Китаї.

  • Комаровський назвав унікальний метод діагностики нового вірусу.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Минск
VS
Слуцк
Победа Динамо Минск
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Городея
Тотал меньше 2
1.70 Сделать ставку
Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Энергетик-БГУ
Инд. тотал Энергетика-БГУ больше 1
1.86 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
MIBR
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Envy
Тотал меньше 25,5 раундов на первой карте
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Team Vitality
Победа Dignitas с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку