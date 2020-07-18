Як виглядала Марія Шарапова в 15 років: з'явилося рідкісне відео

Марія Шарапова в юності була дуже замкнута і дуже дисциплінована.

Прославлену російську тенісистку Марію Шарапову у 7-річному віці батько Юрій привіз з Росії до Флориди, і над нею відразу ж узяв шефство сам керівник знаменитої тенісної академії Нік Боллетт'єрі.

Видання championat.com виклало відео, на якому 15-річна тенісистка проводить заняття разом з Боллетт'єрі.

Американець, який до цього був наставником таких іменитих гравців як Андре Агассі, Моніка Селеш, Анна Курнікова, регулярно проводив тренування з Шараповою, виховуючи в ній професіоналізм і навчаючи всім тонкощам тенісу.

А сама Марія уважно прислухалася до кожного слова метра, намагаючись чітко виконати все, що він порадить.

Сам Нік не раз підкреслював: "Марія думала тільки про тренування. Вона була дуже замкнута і дуже дисциплінована".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні виповнилося 16 років, як Марія Шарапова сенсаційно виграла Wimbledon. У мережі користувачі згадали фотографії 17-річної спортсменки, зазначивши її красу.