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19 лютого • оновлено в 01:47
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Як виглядає модель, заради якої зірка "Реала" пішов із сім'ї

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Сербський нападник мадридського "Реала" Лука Йовіч поки не зміг показати свої найкращі якості в новому клубі, але встиг привернути до себе увагу через перипетії на особистому фронті.

Футболіст перебрався в столицю Іспанії разом з дівчиною Анджелою Манітасевіч та їхнім семимісячним сином Давидом, але незабаром почав зустрічатися з сербською моделлю Софією Мілошевич. Стосунки Йовіча та матері його дитини тривали з 2014 року. Варто відзначити, що, незважаючи на розставання з Манітасевіч, 21-річний гравець регулярно бачиться з сином.

Софія Мілошевич

Софія Мілошевич

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Що стосується нової пасії форварда "Реала", то Мілошевич 28 років. Вона працювала з найкращими сербськими дизайнерами та декількома всесвітньо відомими брендами, взявши участь у зйомках у Мілані та Нью-Йорку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, навіть найвідчайдушніші фанати пробачать волейболістку збірної Туреччини Місліну Кіліч, яка виступала за двох найлютіших суперників зі Стамбула – "Галатасарай" і "Бешикташ". Вся справа в її красі.

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Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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