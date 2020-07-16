Як виглядає колишня дівчина Роналду, з якою він зустрічався до Джорджини Родрігес

Роздягальня 02:00, 17.07.2020

Після розставання з російською моделлю Іриною Шейк зірковий футболіст Кріштіану Роналду протягом недовгого часу зустрічався зі спортивною журналісткою Ванессою Хуппенкотен.

Вони познайомилися під час короткочасної поїздки дівчини в Іспанію. Пара ретельно приховувала свої стосунки, але журналістам все ж вдалося дізнатися правду. Їхній роман закінчився через кілька місяців, коли Кріштіану зустрів Джорджину Родрігес, а Хуппенкотен поїхала працювати до себе на батьківщину в Мексику.

Ванессу також багато що пов'язує з Німеччиною – її батько є відомим ексголкіпером "Шальке". Саме тому й сама журналістка є палкою прихильницею цієї команди та намагається не пропускати матчі гельзенкирхенського клубу.

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на дівчину, яка допомогла Роналду заповнити душевну порожнечу після розставання з Іриною Шейк.

Ванесса Хуппенкотен з пишною зачіскою
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен знялася топлес в чорно-білому кольорі
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в чорній сукні
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в куртці поверх купальника
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен у формі "Шальке"
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен встала на руки
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен на роботі
Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в чорно-білому кольорі
Instagram Ванесси Хуппенкотен

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішня любов Кріштіану Джорджина Родрігес станцювала тверк в одязі, що обтягує.

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