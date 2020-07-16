Як виглядає колишня дівчина Роналду, з якою він зустрічався до Джорджини Родрігес

Після розставання з російською моделлю Іриною Шейк зірковий футболіст Кріштіану Роналду протягом недовгого часу зустрічався зі спортивною журналісткою Ванессою Хуппенкотен.

Вони познайомилися під час короткочасної поїздки дівчини в Іспанію. Пара ретельно приховувала свої стосунки, але журналістам все ж вдалося дізнатися правду. Їхній роман закінчився через кілька місяців, коли Кріштіану зустрів Джорджину Родрігес, а Хуппенкотен поїхала працювати до себе на батьківщину в Мексику.

Ванессу також багато що пов'язує з Німеччиною – її батько є відомим ексголкіпером "Шальке". Саме тому й сама журналістка є палкою прихильницею цієї команди та намагається не пропускати матчі гельзенкирхенського клубу.

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на дівчину, яка допомогла Роналду заповнити душевну порожнечу після розставання з Іриною Шейк.

Ванесса Хуппенкотен з пишною зачіскою Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен знялася топлес в чорно-білому кольорі Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в чорній сукні Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в куртці поверх купальника Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен у формі "Шальке" Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен встала на руки Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен на роботі Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в чорно-білому кольорі Instagram Ванесси Хуппенкотен

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішня любов Кріштіану Джорджина Родрігес станцювала тверк в одязі, що обтягує.