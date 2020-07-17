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Як виглядає колишня дівчина Роналду, з якою він зустрічався до Джорджини Родрігес

Роздягальня
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Ванесса Хуппенкотен зустрічалася з Кріштіану Роналду до того, як він познайомився з Джорджиною Родрігес

Ванесса Хуппенкотен зустрічалася з Кріштіану Роналду до того, як він познайомився з Джорджиною Родрігес (Джерело фото - Instagram Ванесси Хуппенкотен).

Після розставання з російською моделлю Іриною Шейк зірковий футболіст Кріштіану Роналду протягом недовгого часу зустрічався зі спортивною журналісткою Ванессою Хуппенкотен.

Вони познайомилися під час короткочасної поїздки дівчини в Іспанію. Пара ретельно приховувала свої стосунки, але журналістам все ж вдалося дізнатися правду. Їхній роман закінчився через кілька місяців, коли Кріштіану зустрів Джорджину Родрігес, а Хуппенкотен поїхала працювати до себе на батьківщину в Мексику.

Ванессу також багато що пов'язує з Німеччиною – її батько є відомим ексголкіпером "Шальке". Саме тому й сама журналістка є палкою прихильницею цієї команди та намагається не пропускати матчі гельзенкирхенського клубу.

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на дівчину, яка допомогла Роналду заповнити душевну порожнечу після розставання з Іриною Шейк.

Ванесса Хуппенкотен з пишною зачіскою

Ванесса Хуппенкотен з пишною зачіскою Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен знялася топлес в чорно-білому кольорі

Ванесса Хуппенкотен знялася топлес в чорно-білому кольорі Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в чорній сукні

Ванесса Хуппенкотен в чорній сукні Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в куртці поверх купальника

Ванесса Хуппенкотен в куртці поверх купальника Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен у формі "Шальке"

Ванесса Хуппенкотен у формі "Шальке" Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен встала на руки

Ванесса Хуппенкотен встала на руки Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен на роботі

Ванесса Хуппенкотен на роботі Instagram Ванесси Хуппенкотен

Ванесса Хуппенкотен в чорно-білому кольорі

Ванесса Хуппенкотен в чорно-білому кольорі Instagram Ванесси Хуппенкотен

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішня любов Кріштіану Джорджина Родрігес станцювала тверк в одязі, що обтягує.

Кріштіану Роналду
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