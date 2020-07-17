Як виглядає колишня дівчина Роналду, з якою він зустрічався до Джорджини Родрігес
Ванесса Хуппенкотен зустрічалася з Кріштіану Роналду до того, як він познайомився з Джорджиною Родрігес (Джерело фото - Instagram Ванесси Хуппенкотен).
Після розставання з російською моделлю Іриною Шейк зірковий футболіст Кріштіану Роналду протягом недовгого часу зустрічався зі спортивною журналісткою Ванессою Хуппенкотен.
Вони познайомилися під час короткочасної поїздки дівчини в Іспанію. Пара ретельно приховувала свої стосунки, але журналістам все ж вдалося дізнатися правду. Їхній роман закінчився через кілька місяців, коли Кріштіану зустрів Джорджину Родрігес, а Хуппенкотен поїхала працювати до себе на батьківщину в Мексику.
Ванессу також багато що пов'язує з Німеччиною – її батько є відомим ексголкіпером "Шальке". Саме тому й сама журналістка є палкою прихильницею цієї команди та намагається не пропускати матчі гельзенкирхенського клубу.
OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на дівчину, яка допомогла Роналду заповнити душевну порожнечу після розставання з Іриною Шейк.
Ванесса Хуппенкотен з пишною зачіскою Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен знялася топлес в чорно-білому кольорі Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в чорній сукні Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в куртці поверх купальника Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен у формі "Шальке" Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен встала на руки Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен на роботі Instagram Ванесси Хуппенкотен
Ванесса Хуппенкотен в чорно-білому кольорі Instagram Ванесси Хуппенкотен
Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішня любов Кріштіану Джорджина Родрігес станцювала тверк в одязі, що обтягує.