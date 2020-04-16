Як виглядає дружина Сергія Стаховського: особисті фото красуні

Максим Богданов роздягальня 04:49, 16.04.2020

Знаменитий український тенісист Сергій Стаховський більше 9 років одружений на росіянці Анфісі, яка в 1992 році емігрувала в Угорщину

Молоді люди познайомилися в 2010-му. Стаховський тоді допоміг молодій дівчині – дочки хороших знайомих його батьків - зробити акредитацію на Wimbledon. Після цього Сергій і Анфіса зустрілися ще раз в Парижі і вже не розлучалися.

Пара виховує трьох дітей: Таїсію, Никифора і Алекса. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися зовнішністю музи нашого знаменитого спортсмена.

Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa
Анфіса Стаховська
@askanfisa

Раніше дружина непереможного українського боксера Тараса Шелестюка (18-0, 10 КО) Аліна опублікувала у себе в Instagram сексуальний танець, який викликав захоплення в коментарях.

Коментувати
Спорт роздягальня

Дивіться також

Що відбувається з покинутими ЖК "Укрбуд": інтерв'ю з президентом "Київміськбуду"

Нефьодов виписав собі та заступникам премії у 600% від окладу

Чим бармен-касир, професійна хостес може допомогти прем'єрові?

Колишня хостес і барменка-касирка: мережу здивувала нова помічниця Шмигаля

Нардеп Новинський заразився коронавірусом