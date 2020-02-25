Головна Новини
28 лютого • оновлено в 01:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

18.4т
Читати матеріал російською

Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро був одружений з дочкою легендарного Дієго Марадони Джанніні, але розлучився з нею в 2012 році. Зараз його пасією є аргентинка Софія Кальцетті.

23-річна дівчина, яка працює моделлю, але вчиться на організаторку торгів, познайомилася із зірковим форвардом в нічному клубі Буенос-Айреса на вечірці їхньої загальної подруги – співачки Тіни Штоссель. Чутки про стосунки між Агуеро та Кальцетті дівчина підтвердила в травні 2019 року, коли розмістила спільну фотографію з футболістом в Instagram. Аргентинка користується великою популярністю в соціальній мережі, де на її аккаунт підписано 140 тисяч осіб.

Софія Кальцетті

Софія Кальцетті

@soficalzetti

Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

@soficalzetti

Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

@soficalzetti

Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

@soficalzetti

Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

@soficalzetti

Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

@soficalzetti

Варто зазначити, що від дочки Дієго Марадони у зірки "Манчестер Сіті" є десятирічний син Бенджамін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший нападник з команди українця Олександра Зінченка Габріель Жезус розлучився з сексуальною бразильською моделлю після поради матері.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особа
Серхіо Агуеро
Теги
модель ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
4
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейт Адам
Рейт Адам
Кому это надо?????????????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ренцо Оливо
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.94 Сделать ставку
Федерико Дельбонис
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда с форой в -3,0 гейма
1.93 Сделать ставку
Анастасия Потапова
VS
Лейла Фернандес
Тотал больше 20,5 гейма
1.76 Сделать ставку
Рената Сарасуа
VS
Тамара Зиданшек
Победа Ренаты Сарасуа с форой в +4,5 гейма
1.78 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Кристина Макхейл
Тотал больше 21,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Чжу Линь
VS
Сю Ван
Тотал больше 21,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Кристиан Гарин
VS
Алехандро Давидович Фокина
Победа Кристиана Гарина с форой в -4,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Григор Димитров
Победа Стэна Вавринки с форой в -2,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Сун У Квон
VS
Рафаэль Надаль
Победа Сун У Квона с форой в +5,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Динамо
Хозяева не проиграют
4.4 Сделать ставку