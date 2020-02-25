Як виглядає дівчина, на яку зірка "Манчестер Сіті" поміняв дочку Марадони

Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро був одружений з дочкою легендарного Дієго Марадони Джанніні, але розлучився з нею в 2012 році. Зараз його пасією є аргентинка Софія Кальцетті.

23-річна дівчина, яка працює моделлю, але вчиться на організаторку торгів, познайомилася із зірковим форвардом в нічному клубі Буенос-Айреса на вечірці їхньої загальної подруги – співачки Тіни Штоссель. Чутки про стосунки між Агуеро та Кальцетті дівчина підтвердила в травні 2019 року, коли розмістила спільну фотографію з футболістом в Instagram. Аргентинка користується великою популярністю в соціальній мережі, де на її аккаунт підписано 140 тисяч осіб.

Софія Кальцетті @soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

@soficalzetti

Варто зазначити, що від дочки Дієго Марадони у зірки "Манчестер Сіті" є десятирічний син Бенджамін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший нападник з команди українця Олександра Зінченка Габріель Жезус розлучився з сексуальною бразильською моделлю після поради матері.

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