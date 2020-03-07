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7 березня • оновлено в 20:12
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Як позбутися целюліту: українська чемпіонка дала просту пораду

1.1т
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Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура впевнена, що позбутися від целюліту можна лише правильним харчуванням.

Юлія Мішура

Юлія Мішура

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"Правильне харчування - це найголовніше правило. Пам'ятайте: доки ваше харчування не стане здоровим і збалансованим - целюліт нікуди не дінеться", - розповіла 28-річна киянка спеціально для журналу OBOZREVATEL

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Юля стала переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який пройшов 22 лютого в Варшаві.

Українка в 2016 році виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Наша фітоняшка роки тому знялася абсолютно голою, захопивши всіх відвідувачів свого Instagram.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Дієти та фітнес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
Особа
Юлiя Мiшура
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