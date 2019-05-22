Як на інавгурації Зеленського: Гвоздик пішов по стопах Кличка

Український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик вирішив, як і легендарний боксер Віталій Кличко, пересісти на велосипед.

Але на відміну від мера Києва, який навіть на інавгурацію Володимира Зеленського приїхав на двоколісному транспортному засобі, харків'янин осідлав дитячий транспорт

"Пішов по стопах Кличка", – потролив Гвоздика відомий боксерський портал Luckypunch.net.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик був у захваті від перемоги свого співвітчизника Василя Ломаченка в поєдинку проти Ентоні Кролли. На думку чемпіона напівважкої ваги, Василь провів ідеальний поєдинок.

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