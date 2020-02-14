Як міг відмовитися: одноклубник Зінченка розійшовся з пишногрудою красунею за порадою матері

Нападаючий "Манчестер Сіті" Габріель Жезус розлучився з дівчиною Фернандою Кейруш за порадою матері, яка була не в захваті від стосунків свого сина з акторкою та моделлю.

Як повідомляє агентство The Sun, пара почала зустрічатися влітку, після чого дівчина неодноразово літала до футболіста з рідної Бразилії. Коли вона полетіла з Англії після Різдва, Жезус подзвонив їй і повідомив про те, що вони повинні розлучитися, оскільки їхні стосунки заважають йому зосередитися на кар'єрі.

Фернанда Кейруш

Нападник "МанСіті" відомий своєю прив'язаністю до матері Віри Люсії, яка відіграла центральну роль у його вихованні та становленні як особистості. Жінка пильно стежить за всіма стосунками сина та не раз заявляла, що його потенційні дівчата зобов'язані дотримуватися встановлених нею правил.

Пропонуємо вашій увазі фотографії Фернанди Кейруш, від якої відмовився Габріель Жезус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійська модель і телеведуча Кьяра Джуффріда, яка розважала гравців "Манчестер Сіті" на різдвяній вечірці, не буде зайвою на жодному заході.

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