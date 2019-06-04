"Я б застрелився!" Легендарний російський чемпіон назвав товстих людей некрасивими

Знаменитий російський чемпіони ОІ з фігурного катання Олексій Ягудін відзначився безглуздим висловлюванням про людей із зайвою вагою.
За словами тріумфатора Ігор-2002, він би наклав на себе руки, якби відчував подібні проблеми.
"Що б я зробив, якби важив 100 кілограмів? Застрелився б. Зараз так говорити не модно, але не вважаю товстих красивими. Переконаний, що треба боротися із зайвою вагою. До того ж бути жирненьким – незручно", – заявив 39-річний Ягудін в інтерв'ю Starhit.
Олексій Ягудін
Legion-Media
Він також додав, що люди дратують його "просто фактом своєї присутності". "Коли хамлять або лізуть туди, куди не слід, намагаються скрізь вставити п'ять копійок. Такі, напевно, нікому не подобаються", – зазначив екс-фігурист.
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