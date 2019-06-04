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"Я б застрелився!" Легендарний російський чемпіон назвав товстих людей некрасивими

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Знаменитий російський чемпіони ОІ з фігурного катання Олексій Ягудін відзначився безглуздим висловлюванням про людей із зайвою вагою.

За словами тріумфатора Ігор-2002, він би наклав на себе руки, якби відчував подібні проблеми.

"Що б я зробив, якби важив 100 кілограмів? Застрелився б. Зараз так говорити не модно, але не вважаю товстих красивими. Переконаний, що треба боротися із зайвою вагою. До того ж бути жирненьким – незручно", – заявив 39-річний Ягудін в інтерв'ю Starhit.

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Олексій Ягудін

Олексій Ягудін

Legion-Media

Він також додав, що люди дратують його "просто фактом своєї присутності". "Коли хамлять або лізуть туди, куди не слід, намагаються скрізь вставити п'ять копійок. Такі, напевно, нікому не подобаються", – зазначив екс-фігурист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарна російська фігуристка Ірина Слуцька відверто розповіла про те, що страждає від страшної хвороби.

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Теми
фігурне катанняДієти та фітнес
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Куни Чан
Куни Чан
Ну во первых он спортсмен, а они слабость не признают. Авторы и минусятеры предпочитают жирдяев, серьезно?))) Единственное можно посочувствовать людям с нарушенным метаболизмом и то это не приговор.
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