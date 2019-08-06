"Взагалі круто!" Усик поспілкувався з Шарієм і висловився про Зеленського

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зізнався, що стежить за діяльністю скандального блогера Анатолія Шарія.

"Я тебе дивлюся з 2014 або 2015 року. А порадив мені подивитися Олександр Сергійович Гвоздик. Так що ми іноді всією командою переглядаємо твої відео. Я не дивився телевізор років сім, а зараз почав деяких людей дивитися. Є дуже багато правильних висловлювань, але говорити і робити – це різні речі. Зараз з'явилося якесь відчуття свіжості. Повинно в Україні щось зміниться. Зеленський – позитивний, молодий, світлий, посміхається. Це взагалі круто!" – сказав Усик під час спільного з Шарієм ефіру в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик повинен повернутися на ринг у середині жовтня, коли дебютує в суперважкій вазі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!