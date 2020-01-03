Втекла в Україну: в Росії розкрили подробиці дикої ситуації з олімпійською чемпіонкою

Російська фігуриста Аделіна Сотникова стала жертвою шахраїв, коли спробувала повернути хлопця за допомогою привороту.

Перша в історії РФ олімпійська чемпіонка в індивідуальному заліку втратила два мільйони рублів, довірившись ворожці, пише Telegram-канал Mash про подробиці інциденту, який стався в жовтні минулого року. Фігуристка перевела гроші частинами, але так і не дочекалася повернення коханого.

Аделіна Сотникова Instagram Аделіни Сотниковій

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Аделіна звернулася в поліцію, яка розкрила цілу групу псевдоколдунів. Двох шахраїв затримали і перевіряють за іншими епізодами. А ось та сама ворожка, яка обіцяла допомогти чемпіонці, знаходиться у федеральному розшуку – жінці вдалося втекти в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Єлизавета Туктамишева, яка відома своїми яскравими та еротичними виступами, показала новий неймовірно запальний прокат, вийшовши на лід в ультракороткій спідниці та кітелі.

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