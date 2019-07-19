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"Все, Путіне..." Хокеїст збірної Росії розбив головний пропагандистський міф Кремля про спорт

2.9т Читати матеріал російською

Нападник збірної Росії з хокею Артемій Панарін у жорсткій формі розгромив кремлівський міф про те, що спорт має бути поза політикою.

27-річний гравець клубу "Нью-Йорк Рейнджерс" висловив упевненість у тому, що спортсмени зобов'язані мати громадянську позицію.

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"Спорт поза політикою? Коли кажуть, що спортсмени не можуть висловлюватися про політику, це, вважаю, неправильно. Спортсмени так само повинні дивитися на ситуацію в країні і мати якусь позицію. Я висловлюватиму те, що вважаю за потрібне. Ми, звісно, менше знаємо, ніж політики... Але політики... А чому вони тоді в хокей грають? Політика поза спортом тоді? Чи як? Все, Володимире Володимировичу, продавайте ковзани", – сказав Панарін в інтерв'ю YouTube-каналу "Всему Головин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артемій Панарін розгромив президента Росії Володимира Путіна за те, що той уже 19 років перебуває при владі. Хокеїст висловив обурення у зв'язку із беззаконням у країні.

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Особи
Артемій Панарін Володимир Путін
Тег
збірна Росії з хокею
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Mega Death
Mega Death
Кто-то говорит, что в России нет свободы слова?)) Эхо Москвы, Дождь, НГ и т.д. с утра до вечера поливают власть грязью. Митинги и демонстрации , как в США или Франции водометами и резиновыми пулями не разгоняют)) И этот, "купленный Кремлём" Панарин туда же)))
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