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3 березня • оновлено в 04:05
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Вперше в історії: російська чемпіонка з фігурного катання пішла зі спорту і показала пікантні фото

1.1т
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Відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Ігор в Сочі-2014 Аделіна Сотникова оголосила про завершення кар'єри.

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Сотникова прославилася як перша в російській історії олімпійська чемпіонка в жіночому одиночному катанні. До цього у цій дисципліні на Іграх протягом багатьох десятиліть не вдавалося перемогти жодній з представниць СРСР (в 1994 році "золото" виграла українка Оксана Баюл).

В активі 23-річної росіянки Сотникової є також "срібло" двох чемпіонатів Європи (2013, 2014).

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Не в останню чергу рішення про завершення кар'єри пов'язано з тим, що в лютому Сотникова перенесла операцію: зараз вона знаходиться лише на початку відновлення.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися яскраві знімки Аделіни Сотникової.

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Аделіна Сотникова

Аделіна Сотникова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська тенісистка Марія Шарапова 26 лютого оголосила про завершення спортивної кар'єри. Росіянка з яскравими зовнішніми даними завжди привертала до себе увагу не тільки грою, а й численними любовними романами.

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Читайте всі новини по темі "фігурне катання" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
фігурне катання
Місце
Росія
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