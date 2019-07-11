Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною

8.2т Читати матеріал російською

Воротар збірної України з футболу Андрій Лунін зізнався, що востаннє дивився фільми для дорослих кілька років тому.

"Дивився давно. Років зо два тому. За пропозицією Насті. Чи "ламався" я? Ні. Запропонувати таке – це вже... а "ламатися"... Навіщо "ламатися"?" – сказав Лунін в ефірі Youtube-каналу ОТДУШІВДУШУ.

Новини
"Охр*нiв і злякався": воротар збірної України зробив зiзнання

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися фотографіями Анастасії Томазової, яка найближчим часом повинна стати дружиною голкіпера "Реала".

Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Воротар збірної України розповів про порно зі своєю дівчиною
Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що голкіпер "Реала" Люка Зідан цього літа покине мадридський клуб. Другим воротарем у новому сезоні буде українець Андрій Лунін.

Минулий сезон Андрій Лунін провів в оренді в "Леганесі", де задовольнявся роллю запасного. Знову увагу спортивного світу українець звернув на себе на початку літа, коли в складі молодіжної збірної України (U-20) виграв чемпіонат світу й отримав приз найкращому голкіперу турніру.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Андрiй Лунiн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel