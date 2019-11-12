Українська чемпіонка світу Дар'я Білодід зізналася, що про заняття дзюдо можна легко дізнатися, поглянувши на її руки, які відрізняються від рук звичайних дівчат.

"Ну ось, наприклад, на пальцях у мене мозолі – бачите? Так, по руках можна зрозуміти – за рахунок мозолів і вибитих пальців, вони у мене не дуже рівні. Не такі, як у звичайних жіночних дівчат – тоненькі й акуратненькі. Ні, у мене вони вибиті, деякі зламані і плюс – мозолі", – цитує Дар'ю "Сьогодні".

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Дар'я Білодід Instagram

Нагадаємо, в серпні Дар'я Білодід підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України кращій спортсменці місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї після її перемоги на мундіалі.

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