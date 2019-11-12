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14 листопада • оновлено в 20:30
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"Вони не такі, як у звичайних дівчат": Білодід розкрила інтимний секрет

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Українська чемпіонка світу Дар'я Білодід зізналася, що про заняття дзюдо можна легко дізнатися, поглянувши на її руки, які відрізняються від рук звичайних дівчат.

"Ну ось, наприклад, на пальцях у мене мозолі – бачите? Так, по руках можна зрозуміти – за рахунок мозолів і вибитих пальців, вони у мене не дуже рівні. Не такі, як у звичайних жіночних дівчат – тоненькі й акуратненькі. Ні, у мене вони вибиті, деякі зламані і плюс – мозолі", – цитує Дар'ю "Сьогодні".

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Дар'я Білодід

Дар'я Білодід

Instagram

Новини
П'ятий номер журналу OBOZREVATEL: Дар'я Білодід, Генрі Кавілл і подорожі майбутнього

Нагадаємо, в серпні Дар'я Білодід підтвердила звання найсильнішої на планеті, завоювавши золоту медаль чемпіонату світу-2019. Крім того, Дар'я отримала нагороду НОК України кращій спортсменці місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські ЗМІ прийшли в захват від Дар'ї після її перемоги на мундіалі.

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Дар'я Білодід
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Каратель Добрый
Каратель Добрый
а при чём тут восторг сми раши? это что, критерий??? и нах про это писать. а как повели себя сми Монголии?
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