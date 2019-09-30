"Вона – шл*ха!" В Італії звільнили футбольного тренера, який образив Грету Тунберг

Італійський футбольний тренер Томазо Касаліні був звільнений з поста наставника молодіжної команди "Гросетто" за образу 16-річної екоактивістки Грети Тунберг.

Спеціаліст брудно вилаявся на адресу шведки, яка наробила багато шуму своїм зверненням до лідерів світової політики. "Вона – шл*ха! Вона вже в потрібному віці, щоб працювати", – написав Касаліні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Пост тренера не залишився непоміченим керівництвом клубу, який зараз виступає в четвертому за силою дивізіоні країни. Клуб відправив Касаліні у відставку і заявив, що поведінка тепер уже екстренера не відповідає політиці "Гросетто", який ставить моральні цінності людини вище, ніж професійні.

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