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1 жовтня • оновлено в 05:44
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"Вона – шл*ха!" В Італії звільнили футбольного тренера, який образив Грету Тунберг

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Італійський футбольний тренер Томазо Касаліні був звільнений з поста наставника молодіжної команди "Гросетто" за образу 16-річної екоактивістки Грети Тунберг.

Спеціаліст брудно вилаявся на адресу шведки, яка наробила багато шуму своїм зверненням до лідерів світової політики. "Вона – шл*ха! Вона вже в потрібному віці, щоб працювати", – написав Касаліні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"Вона – шл*ха!" В Італії звільнили футбольного тренера, який образив Грету Тунберг

Пост тренера не залишився непоміченим керівництвом клубу, який зараз виступає в четвертому за силою дивізіоні країни. Клуб відправив Касаліні у відставку і заявив, що поведінка тепер уже екстренера не відповідає політиці "Гросетто", який ставить моральні цінності людини вище, ніж професійні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Грета Тунберг
Джерело
Джерело: "Новий час"
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Smith Zlata
Smith Zlata
Правильно назвал!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а ведь девчёнка права-через пару десятков лет все Першинги и Буревестники с Калибрами станут просто металлоломом-их негде будет "парковать"...да и незачем-на планете не будет места...
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