Внучка Лобановського похвалилася відвертими фото з ванни

19-річна внучка Валерія Лобановського Ксенія похвалилася черговими знімками зі свого відпочинку. У себе в Instagram молода дівчина виклала кадри з ванної кімнати, де вона сидить в спокусливому купальнику.

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

Внучка Лобановського, Ксенія Instagram

OBOZREVATEL для порівняння пропонує своїм читачам подивитися, як виглядала Ксенія кілька років тому.

Ксенія в 2011 році - друга праворуч Instagram

Нагадаємо, то раніше внучка легендарного українського тренера викликала скандал в інтернеті своїм "оголенням". Фанати не оцінили відверті кадри Ксенії, вважаючи, що такі знімки неприпустимі для спадкоємиці великого Лобановського.