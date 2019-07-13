Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Влаштовувати чемпіонати: проституцію хочуть прирівняти до спорту

2.4т Читати матеріал російською

У Казахстані група громадських діячів виступила з пропозицією до влади прирівняти проституцію до спорту.

Як повідомляє NUR.KZ з посиланням на прес-службу глави Союзу мусульман Казахстану Мурата Телібекова, "в зв'язку з неможливістю викорінити проституцію як соціальний порок, група громадських діячів запропонувала кардинально змінити погляд на цю проблему. На адресу парламенту країни направлено пропозицію прирівняти проституцію до спорту".

Влаштовувати чемпіонати: проституцію хочуть прирівняти до спорту

Автори ідеї переконані, що подібний крок, який не має прецедентів у світовій практиці, дозволить звернути існуюче зло на користь і назавжди вирішити цю проблему.

"Протягом тисячоліть світ не може викорінити цей порок. Причина в невірному підході і помилкових поглядах. Ми повинні принципово змінити наш підхід. Проституція нічим не гірше, наприклад, за професійний бокс. Люди тут не калічать один одного, не роблять боляче, ніхто не вiдправляє партнера в нокаут і надалі бійці не страждають від головних болів. Не переслідувати повій, а влаштовувати для них спеціальні чемпіонати – ось найефективніший спосіб вирішення проблеми!" - йдеться в повідомленні від імені фахівців в охороні здоров'я та спорту.

"Якщо ми привнесемо в давнє ремесло здоровий дух суперництва і конкуренції, то не тільки змінимо моральне обличчя країни, але збільшимо приплив туристів і залучимо значні інвестиції", - відзначили в своєму посланні депутатам казахстанські новатори.

Відзначається, що даний проект спрямований до громадської приймальні Мурата Телібекова для публічного обговорення та внесення пропозицій.

Новини
"Усвідомив жахливість": повія розповіла, що витворяв Руні

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно найсексуальніша спортсменка Казахстану підкорила Instagram соковитими фото

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Місце
Казахстан
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
9
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сало Уронили
Сало Уронили
украинки будут в лидерах.а там глядишь и с киев-прайд народ подтянится
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Слава богу что в Казахстане , а не в нашей стране
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel