Влаштовувати чемпіонати: проституцію хочуть прирівняти до спорту

У Казахстані група громадських діячів виступила з пропозицією до влади прирівняти проституцію до спорту.

Як повідомляє NUR.KZ з посиланням на прес-службу глави Союзу мусульман Казахстану Мурата Телібекова, "в зв'язку з неможливістю викорінити проституцію як соціальний порок, група громадських діячів запропонувала кардинально змінити погляд на цю проблему. На адресу парламенту країни направлено пропозицію прирівняти проституцію до спорту".

Автори ідеї переконані, що подібний крок, який не має прецедентів у світовій практиці, дозволить звернути існуюче зло на користь і назавжди вирішити цю проблему.

"Протягом тисячоліть світ не може викорінити цей порок. Причина в невірному підході і помилкових поглядах. Ми повинні принципово змінити наш підхід. Проституція нічим не гірше, наприклад, за професійний бокс. Люди тут не калічать один одного, не роблять боляче, ніхто не вiдправляє партнера в нокаут і надалі бійці не страждають від головних болів. Не переслідувати повій, а влаштовувати для них спеціальні чемпіонати – ось найефективніший спосіб вирішення проблеми!" - йдеться в повідомленні від імені фахівців в охороні здоров'я та спорту.

"Якщо ми привнесемо в давнє ремесло здоровий дух суперництва і конкуренції, то не тільки змінимо моральне обличчя країни, але збільшимо приплив туристів і залучимо значні інвестиції", - відзначили в своєму посланні депутатам казахстанські новатори.

Відзначається, що даний проект спрямований до громадської приймальні Мурата Телібекова для публічного обговорення та внесення пропозицій.

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