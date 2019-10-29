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29 жовтня • оновлено в 23:32
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Віцечемпіонка світу з біатлону знялася оголеною в ванній

1.1т Читати матеріал російською

Знаменита італійська біатлоністка Ліза Вітоцці порадувала своїх фоловерiв в Instagram відвертою фотографією.

24-річна віцечемпіонка світу Естерсуда-2019 виклала знімок, на якому вона сидить оголена у ванні.

"Я розслаблюю своє тіло і розум за місяць до старту нового сезону", - підписала знімок титулована спортсменка.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на ці та інші фото красуні.

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Ліза Вітоцці

Ліза Вітоцці

Instagram Лізи Вітоцці

Новини
Найкраща біатлоністка планети вразила фігурою в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, партнерка Вітоцці по збірній Доротея Вірер потрапила в пікантну ситуацію на одному з етапів Кубка світу з біатлону. Коли до початку змаганні залишалися лічені хвилини камера вихопила підготовку знаменитої італійки, якій робили масаж п'ятої точки.

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