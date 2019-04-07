Віце-чемпіонка Росії випадково виклала голе фото з роздягальні

Віце-чемпіонка Росії по фітнес-бікіні в категорії до 163 см Любов Дрескова потрапила в пікантну ситуацію.

Майстер-спорту з пауерліфтингу вирішила порадувати свого бойфренда результатами тренування і сфотографувалася в роздягальні повністю оголеною. Однак замість особистого повідомлення, випадково розмістила знімок в Instagram.

Незважаючи на те, що спортсменка майже відразу зрозуміла свою помилку і видалила кадр, він розійшовся по приватним колекціям шанувальників.

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

Любов Дрескова Instagram

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