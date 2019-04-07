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/роздягальня

Віце-чемпіонка Росії випадково виклала голе фото з роздягальні

2.2тЧитати матеріал російською

Віце-чемпіонка Росії по фітнес-бікіні в категорії до 163 см Любов Дрескова потрапила в пікантну ситуацію.

Майстер-спорту з пауерліфтингу вирішила порадувати свого бойфренда результатами тренування і сфотографувалася в роздягальні повністю оголеною. Однак замість особистого повідомлення, випадково розмістила знімок в Instagram.

Незважаючи на те, що спортсменка майже відразу зрозуміла свою помилку і видалила кадр, він розійшовся по приватним колекціям шанувальників.

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

Любов Дрескова

Любов Дрескова

Instagram

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Відома фітнес-чемпіонка "випадково" виклала голе відео в Instagram

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Теми
Дієти та фітнескультуризм і бодібілдинг
Місце
Росія
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