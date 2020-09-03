Морозюк – уряду України: є вірус набагато страшніший за "корону"

Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина заявила, що чоловіки, якi активно натякають дівчатам у мережі на інтим, хворі "масовим ураженням мозку", який "набагато страшніший за коронавiрус" і попросила уряд України звернути на її пост пильну увагу.

У себе в Instagram вона поцікавилася у "хлопців", як називається хвороба, коли вони без будь-яких попередніх стосунків просять скинути "спешіал фото" (оголене – прим. Ред.).

"Я ж не прошу тебе скинути фото балансу на карті, щоб як би теж розуміти з ким маю справу", – зазначила Ірина Морозюк.

Ірину Морозюк дістали деякі хлопці. Instagram Ірини Морозюк

Морозюк наголосила, що її також не влаштовують "підкати" типу "ммм..секс", "яка ти сексі", "я б тебе тратата".

"Добрий день, шановний. Дзеркало у мене є і зір гарний... спасибі, йди на х.." – написала ексдружина футболіста.

Дівчина додала, що терпіти не може натяків на інтим, які виправдовуються словами про те, що всi "дорослі люди".

У цьому разі Морозюк рекомендує говорити про серцево-судиннi захворювання, оскільки ця тема "теж не дитяча".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня Ірина заінтригувала своїх пiдписників відвертою фотосесією

В одному з готелів турецького Кемера 30-річна красуня знялася повністю оголеною, лише злегка прикрившись білим халатом.