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6 травня • оновлено в 23:25
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"Виросла третя нога": ексфутболіст збірної Англії Картон Коул розповів про конфуз із віагрою

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У 2009 році нападник Карлтон Коул був викликаний в збірну Англії на товариський матч проти Нідерландів. Партнери по команді обманом змусили його випити таблетку віагри перед тренуванням.

"У мене почалася ерекція, хоч я і не відчував сексуального збудження. Я був найшвидшим на полі, адже у мене виросла третя нога", – цитує слова колишнього футболіста видання The Sun.

Карлтон Коул проти збірної України

Карлтон Коул проти збірної України

Daily Mail

Ексфорвард "Тоттенхема" Джермейн Дефо розповів, що вони з партнерами вирішили запропонувати "особливу вітамінку" саме Коулу, тому що він завжди посміхався і був найвеселішим у команді. Фабіо Капелло, який тоді тренував збірну Англії, про жарт із віагрою нічого не дізнався.

Відзначимо, що Коул провів сім матчів у складі національної команди, не зумівши відзначитися забитим голом. У всіх випадках він виходив на поле з лави запасних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, алжирський футболіст французького "Анже" був заарештований за мастурбацію.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тег
збірна Англії з футболу
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