Він має вигляд гарної ляльки, – одноклубник Малиновського про Кріштіану Роналду

Капітан "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Алехандро Гомес порівняв нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду з лялькою.

"Я попросив його сфотографуватися з моїм сином Бауті, і я клянуся вам – він здається несправжнім. Він неймовірний, як гарна лялька. Це неймовірно, але він схожий на Кена, бойфренда ляльки Барбі", – цитує слова Гомеса видання The Sun.

Зазначимо, що Роналду близький до того, щоб виграти друге поспіль чемпіонство у складі "Ювентуса". Для цього його команді необхідно перемагати в наступному матчі Серії А проти "Сампдорії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алехандро Гомес, який раніше виступав за "Металіст", згадав про жахи життя в Харкові.