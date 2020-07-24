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Він має вигляд гарної ляльки, – одноклубник Малиновського про Кріштіану Роналду

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Роздягальня
1,8 т.
Алехандро Гомес назвав Кріштіану Роналду лялькою

Алехандро Гомес назвав Кріштіану Роналду лялькою.

Капітан "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Алехандро Гомес порівняв нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду з лялькою.

"Я попросив його сфотографуватися з моїм сином Бауті, і я клянуся вам – він здається несправжнім. Він неймовірний, як гарна лялька. Це неймовірно, але він схожий на Кена, бойфренда ляльки Барбі", – цитує слова Гомеса видання The Sun.

Зазначимо, що Роналду близький до того, щоб виграти друге поспіль чемпіонство у складі "Ювентуса". Для цього його команді необхідно перемагати в наступному матчі Серії А проти "Сампдорії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алехандро Гомес, який раніше виступав за "Металіст", згадав про жахи життя в Харкові.

Кріштіану Роналду
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