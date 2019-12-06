Викрав дітей і порізав вухо: жорстокий вчинок зірки російського спорту потрапив на відео

Зірка російського хокею Микита Зайцев, який виступає в НХЛ за клуб "Оттава Сенаторз", прилетів до Москви, де посеред білого дня викрав дітей у своєї колишньої дружини.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, компанія з трьох чоловіків – Зайцев, його батько і приятель – чекала, поки екскохана спортсмена вийде на вулицю з малими. Там у жінки, яку супроводжувала няня, відібрали двох дітей, водночас няні порізали вухо.

Колишня дружина хокеїста Маргарита написала заяву в поліцію. Також вона звернулася за допомогою до адвокатів. Зайцев, тим часом, повернувся в розташування канадського клубу. Про місцеперебування неповнолітніх нічого не відомо.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Маргарита Зайцева має намір відсудити третину доходу свого колишнього чоловіка в якості аліментів на дітей, а також 10 МРОП (мінімальних розмірів оплати праці) в місяць на себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка російського хокею Олександр Овечкін осоромився в матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

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