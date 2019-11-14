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14 листопада • оновлено в 17:18
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Використовує: ЗМІ з'ясували, як Кличко насправді ставиться до бойфренда Панеттьєрі

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Легендарний Володимир Кличко вкрай негативно ставиться до бойфренда своєї екснареченої Гайден Панеттьєрі.

30-річна дівчина зустрічається з американським актором Браяном Гікерсоном, який розгнівав боксера після того, як побив подругу. Володимир був настільки закоханий у Гайден, що на багато речей дивиться зовсім по-іншому, пише US Weekly з посиланням на джерела в оточенні Кличка-молодшого.

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Гайден Панеттьєрі і Браян Гікерсон

Гайден Панеттьєрі і Браян Гікерсон

Ексчемпіон світу вважає Гікерсона поганою людиною і впевнений, що той використовує Панеттьєрі у своїх цілях. Крім того, Володимиру не подобається, що його колишня кохана має безліч шкідливих звичок, які Браян лише заохочує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про нові подробиці стосунків між Володимиром Кличком і Гайден Панеттьєрі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Лох с отбитыми мозгами...Воспитывай дочь и прости этой маленькой белокурой бляди все ее похождения.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Володя нормально живет со своей дочерью и это главное.... а Панетьери похожа в поведении на Бритни Спирс - бухает и получает люлей от мужика - наверное в USA это круто) нехай щастить
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