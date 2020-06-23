Канделакі про секс із Мілевським: виглядає вкрай сумно

Генеральний продюсер російського каналу "Матч ТВ" і телеведуча Тіна Канделакі була вражена тим, що нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів про секс із нею.

"Я можу здивуватися в черговий раз, що Артем хвалиться, що у нього був секс із жінкою. Зазвичай серед чоловіків вважалося не по-джентльменськи розповідати якісь особисті історії та хвалитися, що у тебе був секс із кимось. Ну, що я можу сказати – на здоров'я. Сподіваюся, що це не єдина перемога Артема, він все-таки був непоганим футболістом. Але ось так от заявляти, що у нього був секс зі мною... Виглядає вкрай сумно, чесно кажучи, тому що виходить, що ніяких інших щасливих моментів в його житті не було", – розповіла Канделакі в інтерв'ю на YouTube-каналі "У гостях у Гордона".

Нагадаємо, що раніше Мілевський зізнався в інтимних стосунках із журналісткою, згадавши, як вони познайомилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда російського MMA Олег Тактаров розповів про свої стосунки з Канделакі та згадав пораду, яку дав їй під час однієї з розмов.