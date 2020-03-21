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21 березня • оновлено в 03:29
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Відверті фото колишньої гольфістки підкорили мережу

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Колишня гольфістка, а нині телеведуча на каналі Fox Sports Холлі Сондерс має натовпи шанувальників в Instagram – на її профіль підписалося майже 500 тисяч осіб.

33-річна Сондерс мріяла стати професійною гольфісткою і почала займатися цим видом спорту ще в коледжі, але операція на коліні у віці 20 років зруйнувала її плани.

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Вона закінчила факультет журналістики в університеті штату Мічиган і, отримавши досвід на декількох невеликих телеканалах, набула популярності завдяки своїй роботі на спеціалізованому каналі про гольф у компанії NBC і на онлайн-порталі Golf Digest.

Сондерс вважається однією з найсексуальніших спортивних телеведучих у США. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися в її привабливості, переглянувши декілька її знімків в Instagram.

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Холлі Сондерс

Холлі Сондерс

@ holly.sonders

Як повідомляв OBOZREVATEL, американській гольфістці Пейдж Спінарак не дозволили зробити благодійний внесок через занадто великі груди.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "гольф" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
гольф
Місце
США Лас-Вегас
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