Відверті фото колишньої гольфістки підкорили мережу

Колишня гольфістка, а нині телеведуча на каналі Fox Sports Холлі Сондерс має натовпи шанувальників в Instagram – на її профіль підписалося майже 500 тисяч осіб.

33-річна Сондерс мріяла стати професійною гольфісткою і почала займатися цим видом спорту ще в коледжі, але операція на коліні у віці 20 років зруйнувала її плани.

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Вона закінчила факультет журналістики в університеті штату Мічиган і, отримавши досвід на декількох невеликих телеканалах, набула популярності завдяки своїй роботі на спеціалізованому каналі про гольф у компанії NBC і на онлайн-порталі Golf Digest.

Сондерс вважається однією з найсексуальніших спортивних телеведучих у США. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися в її привабливості, переглянувши декілька її знімків в Instagram.

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Холлі Сондерс @ holly.sonders

Як повідомляв OBOZREVATEL, американській гольфістці Пейдж Спінарак не дозволили зробити благодійний внесок через занадто великі груди.

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