Відверті фото колишньої гольфістки підкорили мережу

Колишня гольфістка, а нині телеведуча на каналі Fox Sports Холлі Сондерс має натовпи шанувальників в Instagram – на її профіль підписалося майже 500 тисяч осіб.
33-річна Сондерс мріяла стати професійною гольфісткою і почала займатися цим видом спорту ще в коледжі, але операція на коліні у віці 20 років зруйнувала її плани.
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Вона закінчила факультет журналістики в університеті штату Мічиган і, отримавши досвід на декількох невеликих телеканалах, набула популярності завдяки своїй роботі на спеціалізованому каналі про гольф у компанії NBC і на онлайн-порталі Golf Digest.
Сондерс вважається однією з найсексуальніших спортивних телеведучих у США. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно переконатися в її привабливості, переглянувши декілька її знімків в Instagram.
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Холлі Сондерс
@ holly.sonders
Як повідомляв OBOZREVATEL, американській гольфістці Пейдж Спінарак не дозволили зробити благодійний внесок через занадто великі груди.
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!
Читайте всі новини по темі "гольф" на сайті "OBOZREVATEL".