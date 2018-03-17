УкрEngРус
Регистрация
ЕкономікаШоу

Відому культуристку розіп'яли топлес - опубліковані фото

13.8тЧитати новину російською

Відома бразильська культуристка Джанайна Ломеу викликала справжній фурор серед своїх численних передплатників відвертою фотографією.

Численна призерка різних турнірів по бодіфітнесу розмістила в своєму instagram знімок, на якому вона топлес прив'язана на спеціальній дошці.

Шанувальники дівчини були шоковані такою відвертістю. "Обозреватель" пропонує своїм читачам подивитися на цю та інші фотосесії спортсменки.

Новини
Брітні Спірс у відвертому топі показала, що витворяє в спортзалі

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Джанайна Ломеу

Instagram

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що російська чемпіонка знялася у відвертій лесбійської фотосесії.

Читайте всі новини по темі "культуризм і бодібілдинг" на сайті "Обозреватель".

Тема
культуризм і бодібілдинг
Поділитися у Facebook

Наші блоги