Відому культуристку розіп'яли топлес - опубліковані фото

Відома бразильська культуристка Джанайна Ломеу викликала справжній фурор серед своїх численних передплатників відвертою фотографією.

Численна призерка різних турнірів по бодіфітнесу розмістила в своєму instagram знімок, на якому вона топлес прив'язана на спеціальній дошці.

Шанувальники дівчини були шоковані такою відвертістю. "Обозреватель" пропонує своїм читачам подивитися на цю та інші фотосесії спортсменки.

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Джанайна Ломеу Instagram

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що російська чемпіонка знялася у відвертій лесбійської фотосесії.