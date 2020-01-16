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17 січня • оновлено в 00:57
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Відомий рестлер організував груповий секс з дружиною і дівчиною, виклавши відео в мережу

2.1т
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Знаменитий рестлер Роб ван Дам разом із дружиною Кеті Форбс і їх спiльною дівчиною, моделлю Дженніфер Барлоу, влаштували оргію, випустивши її в прямому ефірі на платформі Twitch.

Чоловік і дві жінки організували прелюдію – перед головною подією (статевим актом) запис нібито перервався, і на екрані вилізла плашка "Технічні неполадки".

Втім, відео і так вийшло досить провокаційним: наприклад, обличчя 49-річного Ван Дама виявилося забрудненим білим кремом; цей же крем прикрив груди однієї з дівчат. Крім того, на дамах практично не було одягу.

Через кілька днів канал промоушена був забанений за непристойний контент, проте відео досі є на Youtube.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита професійна рестлерка Селест Берил Бонін відома за виступами в WWE під псевдонімом Кейтлін, випадково виклала в мережу своє інтимне відео, зняте для бойфренда

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Автор
Максим Богданов
Тема
рестлінг
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