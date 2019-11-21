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21 листопада • оновлено в 22:42
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Відомий футболіст зайнявся сексом в туалеті, потрапив на відео і був покараний

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Воротар клубу італійської Серії С "Реджано" Маттео Волтоліні потрапив в секс-скандал після публікації відео інтимного характеру.

Маттео Волтоліні

Маттео Волтоліні

23-річний футболіст в минулу неділю, 17 листопада, відпочивав в одному з нічних клубів.

Там, в одному з туалетів він зайнявся сексом з місцевою моделлю Джульєттою Феррарі – статевий акт з дівчиною було знято на камеру, ролик влучив у Інтернет.

Клуб миттєво відреагував на подію і відсторонив Волтоліні на тиждень до з'ясування обставин, повідомляє Mundo Deportivo.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році невідомий аргентинський уболівальник влаштував справжню порновечірку на матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2018 проти Франції. Фанат, познайомившись напередодні з російською дівчиною, зайнявся з нею сексом прямо на трибунах під час гри.

Відео зняв випадковий свідок події і виклав ролик в інтернет.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Італія
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Fisher Sam
Fisher Sam
Видели мы тот позор когда одну из наташ на Московии 2018 делал иностранец))
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