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18 березня • оновлено в 20:28
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Відомий футболіст від нудьги на карантині переспав із сестрою дружини

12.4т
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Спортивний психолог Стів Поуп, який працює з відомими футболістами англійської Прем'єр-ліги, розповів, що зробив на карантині один із його клієнтів, ім'я якого не називається.

Стів Поуп

Стів Поуп

The Sun

"Один гравець подзвонив мені і сказав: "У мене повний прах, я переспав із сестрою моєї дружини". Багато футболістів ліниві з психологічної точки зору. Їм кажуть, коли тренуватися, що їсти, куди ходити, як грати. Ті, з ким я вже поговорив, страждають від стресу і занепокоєння, рухаються до депресії. Деякі спустошені, тому що не знають не тільки дату наступного матчу, а й те, коли вони повернуться до тренувань зі своїми партнерами по команді", – написав Поуп у колонці для The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійський футболіст, який виступав за напівпрофесійну команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор засуджений до довічного ув'язнення за згвалтування і вбивство 18-річної Меган Ньютон.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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