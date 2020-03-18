Відомий футболіст від нудьги на карантині переспав із сестрою дружини

Спортивний психолог Стів Поуп, який працює з відомими футболістами англійської Прем'єр-ліги, розповів, що зробив на карантині один із його клієнтів, ім'я якого не називається.

Стів Поуп The Sun

"Один гравець подзвонив мені і сказав: "У мене повний прах, я переспав із сестрою моєї дружини". Багато футболістів ліниві з психологічної точки зору. Їм кажуть, коли тренуватися, що їсти, куди ходити, як грати. Ті, з ким я вже поговорив, страждають від стресу і занепокоєння, рухаються до депресії. Деякі спустошені, тому що не знають не тільки дату наступного матчу, а й те, коли вони повернуться до тренувань зі своїми партнерами по команді", – написав Поуп у колонці для The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше англійський футболіст, який виступав за напівпрофесійну команду "Ньюкасл Таун", Джозеф Тревор засуджений до довічного ув'язнення за згвалтування і вбивство 18-річної Меган Ньютон.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!