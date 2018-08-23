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Відомий футболіст продавав секс із дружиною і потрапив до в'язниці

4.1тЧитати новину російською

Чеський екс-захисник англійського "Вест Хем Юнайтед" Томаш Ржепка був засуджений до тюремного ув'язнення за те, що пропонував секс-послуги від імені своєї колишньої дружини.

44-річний Ржепка розміщував рекламу інтимних послуг від імені колишньої дружини Владкi Ербови в інтернеті. У цьому йому допомагала Катерина Крістелова, яка розмістила три реклами послуг ескорту.

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Катерина Крістелова і Томаш Ржепка

Катерина Крістелова і Томаш Ржепка

expres.cz

Владка Ербова і Томаш Ржепка

Владка Ербова і Томаш Ржепка

expres.cz

Катерина Крістелова

Катерина Крістелова

expres.cz

Футболіст був засуджений до шести місяців в'язниці. Крістелова як спільниця зобов'язана виплатити штраф розміром у 50 тисяч крон (майже дві тисячі євро).

"Я жалкую. Був неправий. Але мої стосунки з колишньою дружиною були далекі від ідеальних", - заявив Ржепка в інтерв'ю expres.cz.

Нагадаємо, що не так давно футбольний уболівальник поставив не на ту команду і програв дружину.

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Чехія
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