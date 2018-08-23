Відомий футболіст продавав секс із дружиною і потрапив до в'язниці

Чеський екс-захисник англійського "Вест Хем Юнайтед" Томаш Ржепка був засуджений до тюремного ув'язнення за те, що пропонував секс-послуги від імені своєї колишньої дружини.
44-річний Ржепка розміщував рекламу інтимних послуг від імені колишньої дружини Владкi Ербови в інтернеті. У цьому йому допомагала Катерина Крістелова, яка розмістила три реклами послуг ескорту.
Катерина Крістелова і Томаш Ржепка
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Владка Ербова і Томаш Ржепка
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Катерина Крістелова
expres.cz
Футболіст був засуджений до шести місяців в'язниці. Крістелова як спільниця зобов'язана виплатити штраф розміром у 50 тисяч крон (майже дві тисячі євро).
"Я жалкую. Був неправий. Але мої стосунки з колишньою дружиною були далекі від ідеальних", - заявив Ржепка в інтерв'ю expres.cz.
Нагадаємо, що не так давно футбольний уболівальник поставив не на ту команду і програв дружину.